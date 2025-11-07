جرائم پیشہ افراد سے رابطوں پر24پولیس اہلکار فارغ
ڈی پی او فیصل شہزاد کااردل روم ، 51 اہلکاروں کو سروس ضبطگی ودیگرسزائیں
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے ڈاکوؤں اور چوروں سے رابطے پر 24 پولیس اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کر کے گھر بھیج دیا، ڈی پی او فیصل شہزاد کی زیر نگرانی اردل روم میں محکمانہ قواعد کی خلاف ورزی پر 51 اہلکاروں کو سروس ضبطگی، سنشورکی سزائیں اور کٹوتیاں کی گئیں۔
ترجمان پولیس کے مطابق کڑے احتساب کے دوران جرائم پیشہ عناصر سے روابط پر 23 اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا اور سپیشل ڈیوٹی سے غیر حاضری پر ایک اہلکار فارغ کیا گیا اور برطرف اہلکاروں میں تین سب انسپکٹر، چار اے ایس آئی، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 17 کانسٹیبل شامل ہیں، ڈی پی او فیصل شہزاد نے کہا ہتے کہ پولیس میں کرپشن یا غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور صرف دیانتدار اور خدمت گزار اہلکار فورس کا حصہ رہیں گے ، محکمہ پولیس میں سزا و جزا کا منصفانہ اور مؤثر نظام موجود ہے ۔