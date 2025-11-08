کنجاہ میں متعدد دکانداروں کو ناجائز منافع خوری اور تجاوزات پر جرمانے
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )ڈی سی گجرات نورالعین کی ہدایت پرسب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس عائشہ حیدر گوندل کی ہدایت پر انفورسمنٹ آفیسر فیصل بھٹی نے کنجاہ مین بازار میں پرائس کنٹرول اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔
کارروائی کے دوران متعدد دکانداروں کو ناجائز منافع خوری اور تجاوزات پر جرمانے عائد کئے گئے ۔ فیصل بھٹی نے واضح کیا کہ تمام دکاندار اشیا کو حکومتی نرخنامے کے مطابق فروخت کریں بصورتِ دیگر پیرا فورس گجرات کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔