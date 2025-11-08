تتلے عالی:زرعی اراضی کا ٹھیکہ چھوڑ نے پر دھمکیاں ، مقدمات درج
تتلے عالی(نامہ نگار )سنگین نتا ئج کی دھمکیاں دینے کے 2واقعات میں مقدمات درج کر لئے گئے ۔نواحی علاقہ بھدے کے جابر حنیف نے 18ایکڑ زرعی رقبہ صدام حسین وغیرہ کو ٹھیکہ پر دے رکھا ہے۔
رات11بجے کے قریب عادل،فیض موٹر سائیکل پر آئے اور مزارع صدا م اور ابرار کو رقبہ چھوڑنے کیلئے دھمکیاں دیں۔دوسرے واقعہ میں غیبی کے حامد ناصر نے اپنے تایا زاد بھائی نذر سے 5ایکڑ زمین ایک سال کیلئے ٹھیکہ پر لی رقم بھی ادا کر دی ،حامد ناصر رقبہ کی طرف جا رہاتھا کہ یونس، عمیر، سفیان اور تین نامعلوم نے روک لیا گالیاں دیں اور کہا کہ زمین چھوڑ دو ورنہ سارے خاندان کو قتل کر دیں گے اور لوہے کی ڈرمی مار کر زخمی کر دیا ۔