منڈی بہائوالدین میں ناپ تول کو یقینی بنانے کیلئے مہم کا آغاز
پھالیہ (نامہ نگار )ڈائریکٹر جنرل انڈسٹریز پنجاب کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی ضلع منڈی بہائوالدین میں ناپ تول کو یقینی بنانے کیلئے مہم کا آغاز کر دیا گیا ۔
ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز رانا سعید نے بتایا ہے کہ اس سلسلہ میں مختلف بازاروں میں کیمپ لگائے جا رہے ہیں جس کو تاجر برادری اور عوام کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اشیائے خور ونوش کا معیار اور پوری مقدار کی فراہمی عوام کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ ہر د کاندار کے پاس جا کر کنڈوں کا معائنہ اور تصدیق روز مرہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے ۔