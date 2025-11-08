صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو گھروں کے با ہر غیر قانونی تھڑے خود مسمار کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
شہریوں کو گھروں کے با ہر غیر قانونی تھڑے خود مسمار کرنے کی ہدایت

ڈسکہ(نامہ نگار )سب ڈویژن انفورسمنٹ آفیسر پیرا سیالکوٹ افضل سکھیرا نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے باہر غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھڑوں کو از خود گرا دیں کیونکہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی اس ضمن میں خصوصی آپریشن کا آغاز کر رہی ہے ۔

 ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ گھروں کے آگے غیر قانونی تھڑے تجاوزات میں شمار ہوتے ہیں اس سے شہریوں کو آمد و رفت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور بہت جگہوں پر ان تھڑوں سے سیوریج کے بہاؤ میں خلل پڑتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حفاظتی ویکسین سے انکار پر جرمانوں کا آغاز

ایس ایس جی سی میں بریسٹ کینسر آگاہی مہم

عدالت نے ملزم کی عدم حاضری پر ضمانت منسوخ کردی

اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل کا بڑا ذخیرہ برآمد

میرپور خاص:24گھنٹے کے دوران 7ڈینگی کیسز رپورٹ

محراب پور:ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر نوجوان زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن