شہریوں کو گھروں کے با ہر غیر قانونی تھڑے خود مسمار کرنے کی ہدایت
ڈسکہ(نامہ نگار )سب ڈویژن انفورسمنٹ آفیسر پیرا سیالکوٹ افضل سکھیرا نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے باہر غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھڑوں کو از خود گرا دیں کیونکہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی اس ضمن میں خصوصی آپریشن کا آغاز کر رہی ہے ۔
ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ گھروں کے آگے غیر قانونی تھڑے تجاوزات میں شمار ہوتے ہیں اس سے شہریوں کو آمد و رفت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور بہت جگہوں پر ان تھڑوں سے سیوریج کے بہاؤ میں خلل پڑتا ہے ۔