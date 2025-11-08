صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمرہ کی آڑ میں یورپ جانے کی کوشش ، 2مسافر گرفتار

  • گوجرانوالہ
عمرہ کی آڑ میں یورپ جانے کی کوشش ، 2مسافر گرفتار

مسافروں نے سعودی سے عرب سے لیبیا اور سمندر کے راستے یورپ جانا تھا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ کی کارروائی،ایف آئی اے امیگریشن نے عمرہ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی یورپ جانے والے 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔مسافروں میں شفیق احمد اور ریحان شفیق شامل ہیں۔مسافر فلائٹ نمبر PK745 کے ذریعے سے عمرہ ویزے پر سعودی عرب جا رہے تھے امیگریشن کلیرنس کے دوران مسافروں کو مشکوک پایا گیا ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر واجد بٹ نامی ایجنٹ سے رابطے میں تھے مسافروں نے سعودی عرب سے لیبیا اور بعد ازاں سمندر کے راستے غیر قانونی طو رپر یورپ جانا تھامسافروں کا تعلق سیالکوٹ سے ہے ، مسافروں کو بعد ازاں مزید قانونی کارروائی کیلئے کمپوزٹ سرکل گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔

