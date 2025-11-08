سڑک پر تعمیراتی سامان ،ٹکرا کر کئی موٹر سائیکل سوار زخمی
نو شہرہ ورکاں مین کڑیال روڈ کی بیوٹیفکیشن جاری ،سامان سے راہگیروں کو مشکلات
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )سڑک پر تعمیراتی سامان سے ٹکرا کر متعدد موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق 20 کروڑ روپے کی لاگت سے شہر کی مین کڑیال روڈ کی بیوٹیفکیشن کی جا رہی ہے جس کی تعمیر کیلئے تعمیراتی سامان اینٹیں بجر اور ریت سڑک کے کنارے رکھ دیا جاتا ہے جو بعد ازاں پوری سڑک پر پھیل جاتا ہے گزشتہ رات سلاٹر ہاؤس کے قریب سڑک پر اینٹوں کے ڈھیر سے متعدد موٹر سائیکل سوار ٹکرا کر شدید زخمی ہو گئے ۔ چند ماہ قبل بھی بدورتہ روڈ پر تعمیراتی میٹریل کی وجہ سے متعدد نوجوان جاں بحق اور زخمی ہوئے تھے ۔