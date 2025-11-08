صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:غیر نمونہ اور بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کی بھر مار

  • گوجرانوالہ
جرائم پیشہ افراد غیر نمونہ نمبر پلیٹس کی آڑ میں امن تباہ کرنے میں مصروف

ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اورگردو نواح میں غیر نمونہ اور بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کی بھر مار، جرائم میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا ۔ڈسکہ اور گردو نواح میں غیر نمونہ اور بغیرنمبر پلیٹ موٹر سائیکلیں و گاڑیاں سٹرکوں پر رواں دواں ہیں جس کی وجہ سے جرائم میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹیں تیار کرنے والے کاریگروں کی موجیں لگ گئی ہیں، جرائم پیشہ افراد غیر نمونہ نمبر پلیٹس کی آڑ میں معاشرے کا امن تباہ کرنے میں مصروف ہیں۔ تحصیل ڈسکہ سمیت سیالکوٹ بھر میں حکومتی احکامات کے باوجود گاڑیوں میں غیر نمونہ نمبرپلیٹیں لگانے کا سلسلہ جاری ہے ۔ ٹریفک پولیس کے آفیسر و اہل کار صرف چالان کرنے کا ہدف پورا کرنے تک محدود ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جب تک موٹرسائیکلیں اور نمبر پلیٹیں تیار کرنے والے دکانداروں کو جرمانے عائد نہیں کئے جاتے اس وقت تک جرائم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہریوں نے ای ٹی اور ایکسائزآفیسر سیالکوٹ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ،ڈی ایس پی سرکل ڈسکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر نمونہ نمبر پلیٹیں گاڑیوں و موٹر سائیکلوں پر آویزاں کرنے والے مالکان کے خلاف جعل سازی کے مقدمات درج کئے جائیں تا کہ جرائم میں کمی واقع ہو سکے ۔

