ووٹ چور ٹولہ حق حکمرانی نہیں رکھتا :نا صر محمود چیمہ
ڈسکہ(نامہ نگار )پی ٹی آئی کے رہنما سابق تحصیل ناظم حاجی ناصر محمود چیمہ نے کہا ہے کہ ووٹ چوری کر کے اقتدار پر براجمان ہونے والا ٹولہ حق حکمرانی نہیں رکھتا جعلی مینڈیٹ سے بننے والی حکومتوں کو عوام نے قبول نہیں کیا۔
قوم مسلط شدہ جعلی حکومت سے چھٹکارا چاہتی ہے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی تو چوری کے مینڈیٹ سے حکومتیں نہ بنتی پی ٹی آئی ملک میں آئین کی حکمرانی و قانون کی بالادستی چاہتی ہے 26 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کمزور کیا گیا ہے تاکہ زبردستی کے فیصلے عوام پر مسلط کئے جاسکیں اور 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی حقوق سلب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن تحریک انصاف حکمرانوں کے غیر آئینی و غیر جمہوری اقدامات کا راستہ روکے گی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نہیں چلنے دیا جائے گا۔