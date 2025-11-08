صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد :منہاج القرآن علما کونسل کے نئے عہدیدار وں کا اعلان

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )منہاج القرآن علما کونسل کے نئے عہدیدار وں کا اعلان کردیا گیا۔

 علامہ احمد ندیم قادری کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں منہاج علما کونسل کے نئے عہدیدار وں صدر قاضی رضوان احمدہاشمی،نائب صدر ڈاکٹر شہزاد احمد قادری،ناظم پروفیسر جنید الحسن،نائب ناظم علامہ الفت شہزاد،ناظم دعوت وتربیت علامہ محمد اسامہ اشرف،ناظم مراکز علم قاری محمد شفقت اللہ،ناظم مالیات علامہ محمد عبد الجبار،ناظم سوشل میڈیا محمد نعیم اشرف،ناظم ممبر شپ قاری محمد عبد الحکیم کو مقررکیا گیا۔ مرکزی ناظم منہاج القر آن علما کونسل اشفاق علی چشتی نے نو ٹیفکیشن جاری کر دیا۔ 

