گجرات:مختلف بیکرز، ریستورانوں اور ڈیری یونٹس کے خلاف کارروائی

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر مختلف بیکرز، ریستورانوں اور ڈیری یونٹس کے خلاف کارروائی کی۔

ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات رضوان سعید کی ٹیم نے الجنّت ڈیری سرگودھا روڈ پر مضر صحت اور ملاوٹ شدہ دودھ کی فروخت پر ایف آئی آر درج کرتے ہوئے کام سے روک دیا۔اسی طرح نیو گوندل سویٹس، بمبے چوپاتی، بارسلونا ریسٹورنٹ سمیت متعدد فوڈ پوائنٹس پر صفائی کی ناقص صورتحال، ایکسپائر اشیا اور فوڈ ہینڈلنگ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کئے گئے ۔ کارروائی کے دوران 15 کلو مضر صحت خوراک تلف جبکہ 9مشکوک دودھ کے نمونے تجزیے کیلئے بھجوائے گئے ۔

