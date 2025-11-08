صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالم تا گجرات سڑک کی تعمیر جلد مکمل ہو گی:ناصر اقبال بوسال

  • گوجرانوالہ
سالم تا گجرات سڑک کی تعمیر جلد مکمل ہو گی:ناصر اقبال بوسال

ملکوال (نمائندہ دنیا ) ایم این اے ناصر اقبال بوسال نے کہا ہے کہ سالم تا گجرات سڑک کی تعمیر جلد مکمل ہو گی۔

 ایم این اے نے گزشتہ روز ہیڈ فقیریاں میں نجی سکول کا دورہ کیا۔ آمد پر کیمپس کے پرنسپل ضمیر احمد خان تنویر نے استقبال کیا۔ اس موقع پر سرپرستِ اعلیٰ حاجی محمد خان، صحافی اور علاقہ کی معزز شخصیات بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ ناصر اقبال بوسال نے کہا کہ سالم تا گجرات تک سڑک جلد مرمت ہو گی اور ہیڈ فقیریاں تا گڑھ قائم لنک روز جلد مکمل ہوگی تاکہ اہلیان فقیریاں گڑھ قائم کو بہترین سفری سہولت میسر ہو سکے ۔

