پاکستان شریعت کونسل نے مساجد بارے حکومتی پا لیسی مسترد کر دی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا زاہد الراشدی نے جمعتہ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مساجد کے بارے میں صوبائی حکومت کی حالیہ کارروائیوں کو مداخلت فی الدین قرار دیتے ہو ئے مسترد کر دیا اور کہا کہ۔۔۔
مدارس ومساجد کے نظام اور خود مختاری میں کسی قسم کی مداخلت دینی معاملات میں مداخلت ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جاسکتا۔انہوں نے کہاکہ 13 نومبر کو مرکزی جامع مسجد گوجرانولہ میں شہر کے مختلف مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام ممتاز وکلا اور تاجرراہنماؤں کا مشترکہ اجلاس طلب کیاجا ر ہے جس میں اس سلسلے میں حتمی لائحہ عمل طے کیا جائیگا۔