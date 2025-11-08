صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیر صدارت ریونیو ریکوری کے حوالے سے جائزہ اجلاس

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیر صدارت ریونیو ریکوری کے حوالے سے جائزہ اجلاس

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ریونیو ریکوری کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں میوٹیشن فیس، رجسٹریشن فیس، اسٹامپ ڈیوٹی، آڈٹ پیراز اور ان کی ریکوری کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔

 اجلاس میں تحصیل اور ریونیو سرکل کی سطح پر کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ مقررہ اہداف بروقت اور ہر ممکن تیزی کے ساتھ حاصل کئے جائیں تاکہ ریونیو جنریشن میں بہتری لائی جا سکے ۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقاص صفدر، اسسٹنٹ کمشنرز اور ریونیو افسر وں نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مصدق ملک کی زیرِ صدارت فلم وسینما بحالی کمیٹی کا پہلا اجلاس

وزارت ثقافت کے زیر اہتمام تاجکستان کلچر ویک منانیکا فیصلہ

شکر پڑیاں میں رنگارنگ لوک میلہ شروع، سٹالز سج گئے

سفارتخانہ ترکیہ کی جانب سے تقریب مشرق کے عظیم شاعر:محمد اقبالؒ کا انعقاد

سی ڈی اے ، منصوبوں کی جلدتکمیل کیلئے ورکنگ گروپ بنانیکا فیصلہ

آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن