ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیر صدارت ریونیو ریکوری کے حوالے سے جائزہ اجلاس
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ریونیو ریکوری کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں میوٹیشن فیس، رجسٹریشن فیس، اسٹامپ ڈیوٹی، آڈٹ پیراز اور ان کی ریکوری کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔
اجلاس میں تحصیل اور ریونیو سرکل کی سطح پر کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ مقررہ اہداف بروقت اور ہر ممکن تیزی کے ساتھ حاصل کئے جائیں تاکہ ریونیو جنریشن میں بہتری لائی جا سکے ۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقاص صفدر، اسسٹنٹ کمشنرز اور ریونیو افسر وں نے شرکت کی۔