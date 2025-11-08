ریلوے روڈ گجرات پر بجلی کے کھمبوں کی تنصیب کا آ غاز
گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر) گیپکو کی طرف سے ٹریڈر ز ایسوسی ایشن ریلوے روڈ کی کاوشوں سے ریلوے روڈ گجرات پر بجلی کے پول لگوانے شروع کر د ئیے گئے۔
ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی نے صدر ٹریڈرز ایسوسی ایشن ریلوے روڈ گجرات شیخ انصر قذافی کی دعوت پر ریلوے روڈ کا دورہ کیا اور بجلی کے پول لگانے کا جائزہ لیا۔ ایکسین گیپکو عابد حسین اور ایکسین ہائی وے چودھری سعید بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر صدر ٹریڈرز ایسوسی ایشن شیخ انصر قذافی، سرپرست شکیل افضل بھٹی، جنرل سیکرٹری طارق چیمہ، سینئر نائب صدر عبدالرحمن پاشا اور انفارمیشن سیکرٹری میاں ظہیر بھی موجود تھے ۔