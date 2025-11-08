جامعہ گجرات :ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے امتحانات کا 18 نومبر سے آ غاز
گجرات(سٹی رپورٹر )جامعہ گجرات کے زیر اہتمام ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام آرٹس، سائنس و کامرس پارٹ سیکنڈ و فرسٹ کے سپلیمنٹری امتحانات 2025 کا آغاز 18 نومبرسے ہو گا۔
کنٹرولر امتحانات جامعہ گجرات کے اعلامیہ کے مطابق امتحانی سنٹروں میں سپیریئر کالج با لمقابل سروس کالونی نزد نیشنل بینک جی ٹی روڈ گجرات، گورنمنٹ گریجوایٹ کالج بوائز کھاریاں اورگورنمنٹ MZA خاں گریجوایٹ کالج وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ شامل ہیں۔پارٹ سیکنڈ و فرسٹ کے سپلیمنٹری امتحانات میں شرکت کرنے والے تمام ریگولر وپرائیویٹ امیدواران کوڈیٹ شیٹ و رول نمبر سلپس ان کے متعلقہ کالجوں اور رہائشی پتوں پر ارسال کر دی گئی ہیں۔