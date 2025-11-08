اسسٹنٹ کمشنر کا کنجاہ میں زیرِ تعمیر سہولت بازار ، مجوزہ پارک کا دورہ
گجرات(سٹی رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر گجرات عبدالقدیر زرکون نے کنجاہ میں زیرِ تعمیر سہولت بازار کا دورہ کیا اور کام کی رفتار سمیت انتظامی معاملات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر شہریوں نے بازار بارے شکایات کیں جن کا ازالہ کیا گیا۔اے سی نے معاملہ فوری طور پر سہولت بازار اتھارٹی کے نوٹس میں لاتے ہوئے ہدایت کی کہ عوامی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے گیٹ کی تعمیر جلد مکمل کی جائے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے کنجاہ میں خواتین اور بچوں کیلئے مجوزہ پارک کے مقام کا دورہ کیا اور موقع کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ منصوبے کے ڈیزائن اور سہولیات کے حوالے سے جامع پلان ترتیب دیا جائے ۔