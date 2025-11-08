صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
راہوالی :نوسر باز عورتوں نے رکشہ سوار خاتون کا موبائل فون نکال لیا

راہوالی(نمائندہ دنیا )نوسر باز خواتین نے رکشہ سوار خاتون کے پرس سے 60روپے کا موبائل فون نکال لیا کوٹ اسحاق کی رہائشی آسیہ بی بی دن تین بجے عالم چوک سے راہوالی جانے کے لیے رکشہ میں سوار ہوئی۔

 فرینڈز ہسپتال کے قریب دو خواتین مزید سوار ہو ئیں جنہوں نے خاتون کو درمیا ن میں بٹھا لیا اور ٹانگوں پر دوپٹہ رکھ لیا اور اس دوران ہوشیاری دکھاتے ہوئے پرس سے موبائل فون مالیت 60ہزار روپے نکال لیا اور تھوڑا آگے جاکر اتر گئیں، کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

