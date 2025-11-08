صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبالؒ کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے گورنمنٹ کالج سٹیلائٹ ٹاؤن میں تقریب

  • گوجرانوالہ
علامہ اقبالؒ کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے گورنمنٹ کالج سٹیلائٹ ٹاؤن میں تقریب

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )یومِ اقبال کے موقع پر شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے پروقار تقریب کا انعقاد گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین سٹیلائٹ ٹاؤن میں کیا گیا، ڈپٹی کمشنر نوید احمد مہمانِ خصوصی تھے ۔

 اس موقع پر پرنسپل ڈاکٹر لبنیٰ بھی موجود تھیں ، طالبات نے علامہ اقبالؒ کی حیات، افکار اور نظریہِ پاکستان پر تقاریر، ملی نغمے اور اشعار پیش کئے گئے ۔مقررین نے کہا کہ اقبالؒ کا پیغام نوجوان نسل کیلئے مشعلِ راہ ہے ، ان کے افکار میں خودی، عمل اور یقینِ محکم کا درس پوشیدہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا فیصل آباد کا نادہندہ محکموں کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ

آرمڈ سروسز بورڈ جھنگ کا اجلاس، شہدا و ریٹائرڈ فوجیوں کے مسائل کے حل پر زور

عوامی منصوبوں کی بروقت تکمیل ،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا پیرمحل میں تعلیمی و طبی اداروں کا معائنہ

ای بز پورٹل پر موصول شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت

ٹوبہ :ضلعی انتظامیہ کا ناجائز منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن