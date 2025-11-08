علامہ اقبالؒ کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے گورنمنٹ کالج سٹیلائٹ ٹاؤن میں تقریب
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )یومِ اقبال کے موقع پر شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے پروقار تقریب کا انعقاد گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین سٹیلائٹ ٹاؤن میں کیا گیا، ڈپٹی کمشنر نوید احمد مہمانِ خصوصی تھے ۔
اس موقع پر پرنسپل ڈاکٹر لبنیٰ بھی موجود تھیں ، طالبات نے علامہ اقبالؒ کی حیات، افکار اور نظریہِ پاکستان پر تقاریر، ملی نغمے اور اشعار پیش کئے گئے ۔مقررین نے کہا کہ اقبالؒ کا پیغام نوجوان نسل کیلئے مشعلِ راہ ہے ، ان کے افکار میں خودی، عمل اور یقینِ محکم کا درس پوشیدہ ہے ۔