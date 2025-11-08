صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

800 کنال اراضی پر قبضہ ، سیاسی شخصیت ، 3 افسروں پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
800 کنال اراضی پر قبضہ ، سیاسی شخصیت ، 3 افسروں پر مقدمہ

اینٹی کرپشن نے صفدر سندھو ،محکمہ انہار کے 3 افسر وں کیخلاف کارروائی شروع کر دی

گجرات(سٹی رپورٹر )ہیڈ خانکی کے علاقے موضع سنت پورہ میں محکمہ انہار کی 800 کنال زرعی زمین پر مبینہ طور پر دو دہائیوں سے جاری قبضہ بے نقاب، اینٹی کرپشن نے کارروائی کرتے ہوئے سیاسی شخصیت صفدر ممتاز سندھو سمیت 4 افراد اور محکمہ انہار کے 3 افسر وں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔حکام کے مطابق مقدمے میں نامزد افراد میں صفدر ممتاز سندھو، اسد سندھو، آصف محمود اور ایاز سکندر شامل جبکہ محکمہ انہار کے ایکسین محب اﷲ، ایکسین عدیل اور ایس ڈی او / ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اے سی ڈی کو بھی شریکِ ملزم بنایا گیا ہے ۔اینٹی کرپشن حکام کے مطابق تمام ملزم 20 سال سے 800 کنال سرکاری زرعی اراضی پر قابض تھے ،نہ صرف غیر قانونی کاشت کاری جاری تھی بلکہ اربوں روپے کی کرپشن اور سرکاری نقصان کا بھی انکشاف ہوا ہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ ملزم سرکاری زمین استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی فائدہ اٹھاتے رہے اور خطیر رقم خورد برد کر چکے ہیں۔اینٹی کرپشن کے مطابق مزید شواہد اکٹھے کئے جا رہے ہیں ذمہ دار وں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا فیصل آباد کا نادہندہ محکموں کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ

آرمڈ سروسز بورڈ جھنگ کا اجلاس، شہدا و ریٹائرڈ فوجیوں کے مسائل کے حل پر زور

عوامی منصوبوں کی بروقت تکمیل ،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا پیرمحل میں تعلیمی و طبی اداروں کا معائنہ

ای بز پورٹل پر موصول شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت

ٹوبہ :ضلعی انتظامیہ کا ناجائز منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن