800 کنال اراضی پر قبضہ ، سیاسی شخصیت ، 3 افسروں پر مقدمہ
اینٹی کرپشن نے صفدر سندھو ،محکمہ انہار کے 3 افسر وں کیخلاف کارروائی شروع کر دی
گجرات(سٹی رپورٹر )ہیڈ خانکی کے علاقے موضع سنت پورہ میں محکمہ انہار کی 800 کنال زرعی زمین پر مبینہ طور پر دو دہائیوں سے جاری قبضہ بے نقاب، اینٹی کرپشن نے کارروائی کرتے ہوئے سیاسی شخصیت صفدر ممتاز سندھو سمیت 4 افراد اور محکمہ انہار کے 3 افسر وں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔حکام کے مطابق مقدمے میں نامزد افراد میں صفدر ممتاز سندھو، اسد سندھو، آصف محمود اور ایاز سکندر شامل جبکہ محکمہ انہار کے ایکسین محب اﷲ، ایکسین عدیل اور ایس ڈی او / ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر اے سی ڈی کو بھی شریکِ ملزم بنایا گیا ہے ۔اینٹی کرپشن حکام کے مطابق تمام ملزم 20 سال سے 800 کنال سرکاری زرعی اراضی پر قابض تھے ،نہ صرف غیر قانونی کاشت کاری جاری تھی بلکہ اربوں روپے کی کرپشن اور سرکاری نقصان کا بھی انکشاف ہوا ہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ ملزم سرکاری زمین استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی فائدہ اٹھاتے رہے اور خطیر رقم خورد برد کر چکے ہیں۔اینٹی کرپشن کے مطابق مزید شواہد اکٹھے کئے جا رہے ہیں ذمہ دار وں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا ہے ۔