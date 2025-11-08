صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں، کالجوں میں صفائی ستھرائی سموگ اور آلودگی سے بچائو بارے آگاہی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ کی ہدایت پر \"ستھرا پنجاب پروگرام\" کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضلع گوجرانوالہ اور حافظ آباد کے سرکاری و نجی سکولوں، کالجوں میں صفائی و ستھرائی، سموگ آلودگی سے بچائو بارے آگاہی مہم جاری ہے ۔

اس موقع پر طلبہ کو صفائی ستھرائی کے عملی مظاہرے دکھائے گئے اور انہیں ماحول دوست طرزِ زندگی اپنانے کی ترغیب دی گئی۔ سی ای او فرحان مجتبیٰ نے کہا کہ بچوں کو صفائی مہم کا حصہ بنا کر ہم ایک صاف اور صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ 

 

