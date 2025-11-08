صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ اور نواح میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ اور نواح میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود

کئی مقامات پر مضر صحت ،ایکسپائری اشیا مہنگے داموں فروخت کی جانے لگیں

ڈسکہ (نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود، درجنوں مقامات پر مضر صحت ،ایکسپائری اشیا مہنگے داموں فروخت کی جانے لگیں ، فو ڈ اتھارٹی روک تھام میں ناکام ہوگئی۔ گندگی کے ڈھیر، گردوغبار کے سایہ تلے ہوٹلوں بیکریوں \'سویٹس شاپس اور اڈوں میں کھانے پینے کی اشیا کی تیاری اور فروخت جاری ہے ، مضر صحت اشیا خوردونوش استعمال کرنے سے شہری مہلک امراض کا شکار ہو رہے ہیں ۔ فوڈ اتھارٹی ٹیمیں من پسند فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مارکر کاغذی کارروائی کر رہی ہیں لیکن بیشتر فوڈ پوائنٹس کو صرف نوٹسز ارسال کرد ئیے جاتے ہیں۔ مٹھائیوں اور بیکریوں میں غیر معیاری خام مال سے تیار ہونیوالی اشیا فروخت کی جارہی ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مصدق ملک کی زیرِ صدارت فلم وسینما بحالی کمیٹی کا پہلا اجلاس

وزارت ثقافت کے زیر اہتمام تاجکستان کلچر ویک منانیکا فیصلہ

شکر پڑیاں میں رنگارنگ لوک میلہ شروع، سٹالز سج گئے

سفارتخانہ ترکیہ کی جانب سے تقریب مشرق کے عظیم شاعر:محمد اقبالؒ کا انعقاد

سی ڈی اے ، منصوبوں کی جلدتکمیل کیلئے ورکنگ گروپ بنانیکا فیصلہ

آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن