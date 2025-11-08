ڈسکہ اور نواح میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود
کئی مقامات پر مضر صحت ،ایکسپائری اشیا مہنگے داموں فروخت کی جانے لگیں
ڈسکہ (نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کاغذوں تک محدود، درجنوں مقامات پر مضر صحت ،ایکسپائری اشیا مہنگے داموں فروخت کی جانے لگیں ، فو ڈ اتھارٹی روک تھام میں ناکام ہوگئی۔ گندگی کے ڈھیر، گردوغبار کے سایہ تلے ہوٹلوں بیکریوں \'سویٹس شاپس اور اڈوں میں کھانے پینے کی اشیا کی تیاری اور فروخت جاری ہے ، مضر صحت اشیا خوردونوش استعمال کرنے سے شہری مہلک امراض کا شکار ہو رہے ہیں ۔ فوڈ اتھارٹی ٹیمیں من پسند فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مارکر کاغذی کارروائی کر رہی ہیں لیکن بیشتر فوڈ پوائنٹس کو صرف نوٹسز ارسال کرد ئیے جاتے ہیں۔ مٹھائیوں اور بیکریوں میں غیر معیاری خام مال سے تیار ہونیوالی اشیا فروخت کی جارہی ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔