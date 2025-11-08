کاروباری طبقے اور شہریوں کی سہولت کیلئے ای۔بز پورٹل کا باقاعدہ آغاز
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت کاروباری طبقے اور شہریوں کی سہولت کیلئے ای۔۔۔
بز پورٹل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، اس حوالے سے میونسپل کمیٹی میں کائونٹر قائم کیا گیا ہے جہاں تربیت یافتہ عملہ درخواست گزاروں کو ہر ممکن مدد اور معلومات فراہم کرے گا ۔انچارج پلاننگ آفیسر فاطمہ طاہر نے بتایا کہ ‘‘ای بز پورٹل\'\' جدید آن لائن پلیٹ فارم کاروباری لائسنس، این او سی، پرمٹ اور سرٹیفکیٹس کے حصول کے تمام مراحل کو ایک ہی جگہ فراہم کرے گا۔