صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاروباری طبقے اور شہریوں کی سہولت کیلئے ای۔بز پورٹل کا باقاعدہ آغاز

  • گوجرانوالہ
کاروباری طبقے اور شہریوں کی سہولت کیلئے ای۔بز پورٹل کا باقاعدہ آغاز

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت کاروباری طبقے اور شہریوں کی سہولت کیلئے ای۔۔۔

بز پورٹل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، اس حوالے سے میونسپل کمیٹی میں کائونٹر قائم کیا گیا ہے جہاں تربیت یافتہ عملہ درخواست گزاروں کو ہر ممکن مدد اور معلومات فراہم کرے گا ۔انچارج پلاننگ آفیسر فاطمہ طاہر نے بتایا کہ ‘‘ای بز پورٹل\'\' جدید آن لائن پلیٹ فارم کاروباری لائسنس، این او سی، پرمٹ اور سرٹیفکیٹس کے حصول کے تمام مراحل کو ایک ہی جگہ فراہم کرے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی طالبات،فیکلٹی،عملے کی پولیس تصدیق کا آغاز

مظفرگڑھ میں آوارہ کتوں کی تلفی مہم میں تیزی، ٹیمیں متحرک

صوبہ پنجاب ترقی کے نئے دور میں داخل ہوچکا ،نعیم اختر بھابھہ

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے سیلاب زدہ کاشتکاروں میں بیج تقسیم

بوریوالا میں ستھرا پنجاب ماڈل یونین کونسلز کا افتتاح

بابا رب راکھا سرکار کے عرس کی تقریبات شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن