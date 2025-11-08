صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خسرہ اور روبیلا سے بچائو کیلئے 12 نومبر سے ویکسی نیشن

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد میں 6 ماہ سے 5سال تک کے پونے دولاکھ بچوں کو ویکسین لگائی جائیگی

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا)حافظ آباد میں محکمہ صحت کی جانب سے کم عمر بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کیلئے 12روزہ ویکسی نیشن مہم 17نومبر سے شروع ہو گی ۔ مہم کے دوران چھ ماہ سے 5سال تک کی عمر کے پونے دولاکھ بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائیگی۔ 12روزہ مہم کے لیے ضلعی انتظامیہ ،محکمہ صحت اوردیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئیں ۔ اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی زیرصدارت اجلاس منعقد ہوا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فرجا د احمد ، ڈی ایچ او ڈاکٹر فائق علی تارڑ،ڈپٹی ڈی ایچ او حافظ آباد ڈاکٹر ظہیر احمد ، ایم ایس ڈ ی ایچ کیو ہسپتال کاشف ورک ،ڈپٹی ڈی ایچ او پنڈی بھٹیاں ڈاکٹر سارہ اشرف سمیت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر ،ڈبلیو ایچ او اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر شریک تھے ۔ 

