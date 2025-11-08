صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امدادی قیمت کم ہونے پر گندم کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ

  • گوجرانوالہ
امدادی قیمت کم ہونے پر گندم کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ

مطالبات مسلسل نظر انداز ہونے پرکسانوں میں احساس محرومی پایا جاتا ہے :امان اللہ

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی نائب صدر امان اﷲ چٹھہ نے کہا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے مقرر کرنے کے مطالبہ کو مسلسل نظر انداز کرنے سے کسانوں میں شدید احساس محرومی پایا جاتا ہے جس سے رواں سیزن میں گندم کی پیداوار میں زبردست کمی کا خطرہ ہے جو ملک میں سنگین غذائی بحران کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور کے جسٹس عابد حسین چٹھہ نے حال ہی میں 3500 روپے کا سرکاری نوٹیفکیشن کلعدم قرار دیتے ہوئے حکومت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ کسانوں کو اعتماد میں لے کر امدادی قیمت مقرر کی جائے جس سے ان کو محنت کے معاوضہ کی ضمانت مل سکے انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ کھا د تیل بجلی ادویہ بیج کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے من مقرر کر کے اس پر سرکاری خریداری کرنے کا بلا تاخیر اعلان کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

واسا فیصل آباد کا نادہندہ محکموں کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ

آرمڈ سروسز بورڈ جھنگ کا اجلاس، شہدا و ریٹائرڈ فوجیوں کے مسائل کے حل پر زور

عوامی منصوبوں کی بروقت تکمیل ،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا پیرمحل میں تعلیمی و طبی اداروں کا معائنہ

ای بز پورٹل پر موصول شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت

ٹوبہ :ضلعی انتظامیہ کا ناجائز منافع خوروں کیخلاف کریک ڈاؤن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن