امدادی قیمت کم ہونے پر گندم کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ
مطالبات مسلسل نظر انداز ہونے پرکسانوں میں احساس محرومی پایا جاتا ہے :امان اللہ
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی نائب صدر امان اﷲ چٹھہ نے کہا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے مقرر کرنے کے مطالبہ کو مسلسل نظر انداز کرنے سے کسانوں میں شدید احساس محرومی پایا جاتا ہے جس سے رواں سیزن میں گندم کی پیداوار میں زبردست کمی کا خطرہ ہے جو ملک میں سنگین غذائی بحران کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور کے جسٹس عابد حسین چٹھہ نے حال ہی میں 3500 روپے کا سرکاری نوٹیفکیشن کلعدم قرار دیتے ہوئے حکومت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ کسانوں کو اعتماد میں لے کر امدادی قیمت مقرر کی جائے جس سے ان کو محنت کے معاوضہ کی ضمانت مل سکے انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ کھا د تیل بجلی ادویہ بیج کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے من مقرر کر کے اس پر سرکاری خریداری کرنے کا بلا تاخیر اعلان کیا جائے ۔