صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان نسل نے کتابیں چھوڑ کر سنوکر کلبوں کا رخ کرلیا

  • گوجرانوالہ
نوجوان نسل نے کتابیں چھوڑ کر سنوکر کلبوں کا رخ کرلیا

ڈسکہ میں جگہ جگہ جوئے کے اڈے ،قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی خاموشی

موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ اور گرد ونواح میں نوجوان نسل نے کتابیں چھوڑ کر سنوکر کلبوں کا رخ کرلیا جگہ جگہ جوئے کے اڈے کھل گئے قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی پراسرار خاموشی سوالیہ نشان ، بچے اور نوجوان جوئے کی لت کا شکار ہوگئے ،رات 12بجے تک کھلے عام جوئے اور منشیات کا بے دریغ استعمال ہونے لگا۔ علاقہ بھرمیں انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث جگہ جگہ سنوکر کلب کھل گئے ہیں جہاں پر سرعام جوا کھیلاجارہا ہے اور ان سنوکر کلبوں پر نوجوان منشیات کا استعمال بھی کرتے ہیں یہ جوئے کے اڈے رات 12بجے تک کھلے رہتے ہیں اوربعض تو اس سے زیادہ ٹائم بھی کھلے ہوتے ہیں جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں وہ سنوکر کلبوں پر جاکر جوئے کی لت میں مبتلا ہورہے ہیں متعلقہ تھانوں کی پولیس تمام تر صورتحال سے واقف ہونے کے باوجود جوااڈوں کے مالکان کیخلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم بوائی کے اہداف کے حصول کیلئے ڈویژنل گندم کمیٹی تشکیل،کمشنر کنوینر ہوں گے

دودھ ،دہی ،روٹی،نان دیگر اشیا کی نئی قیمتوں کا نو ٹیفیکیشن

جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیشرفت کا تفصیلی جائزہ اجلاس

ڈھنگا نہ میں سیفٹی وال اور سٹڈ کی تعمیر پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

بلاشبہ حب رسولؐ ہی کسی مومن کا اثاثہ ہے ،مولانا عبدالقیوم غزنوی

مستحسن معاشرہ کی تشکیل کیلئے رواداری کا مظاہرہ ضروری ،حافظ عبدالغفار روپڑی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن