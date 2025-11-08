نوجوان نسل نے کتابیں چھوڑ کر سنوکر کلبوں کا رخ کرلیا
ڈسکہ میں جگہ جگہ جوئے کے اڈے ،قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی خاموشی
موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ اور گرد ونواح میں نوجوان نسل نے کتابیں چھوڑ کر سنوکر کلبوں کا رخ کرلیا جگہ جگہ جوئے کے اڈے کھل گئے قانون نافذ کرنیوالے اداروں کی پراسرار خاموشی سوالیہ نشان ، بچے اور نوجوان جوئے کی لت کا شکار ہوگئے ،رات 12بجے تک کھلے عام جوئے اور منشیات کا بے دریغ استعمال ہونے لگا۔ علاقہ بھرمیں انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث جگہ جگہ سنوکر کلب کھل گئے ہیں جہاں پر سرعام جوا کھیلاجارہا ہے اور ان سنوکر کلبوں پر نوجوان منشیات کا استعمال بھی کرتے ہیں یہ جوئے کے اڈے رات 12بجے تک کھلے رہتے ہیں اوربعض تو اس سے زیادہ ٹائم بھی کھلے ہوتے ہیں جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں وہ سنوکر کلبوں پر جاکر جوئے کی لت میں مبتلا ہورہے ہیں متعلقہ تھانوں کی پولیس تمام تر صورتحال سے واقف ہونے کے باوجود جوااڈوں کے مالکان کیخلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔