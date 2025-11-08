گجرات :آئل ٹینکر چھین کر فرار ہونیوالے 2 ملزم گرفتار
اڑھائی کروڑ روپے سے زائد مالیت کا ٹینکر برآ مد ، مالک کے حوالے کر دیا گیا
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )پولیس تھانہ صدر کھاریاں کاڈکیتوں کیخلاف گرینڈآپریشن ، پولیس تھانہ صدر کھاریاں نے 2روز قبل اسلحہ کے زور پر آئل ٹینکر چھین کر فرار ہونے والے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ آئل ٹینکر مالیت 2کروڑ 60لاکھ روپے برآمد کر لیا گیا ۔تفصیلات کے مطابق ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق کی زیر قیادت اور ڈی ایس پی کھاریاں سرکل کی زیرنگرانی ایس ایچ او تھانہ صدر کھاریاں نے پولیس ٹیم کے ہمراہ پیشہ وارانہ صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے 2ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزموں میں سہیل امین اورمحمد امین سکنہ وادی سون شامل ہیں۔جن کے قبضہ سے آئل ٹینکر برآمد کر کے مالک کے حوالے کر دیا گیا۔