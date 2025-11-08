صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریٹ لسٹ نظرانداز ، دکانداروں اور گاہکوں میں جھگڑے

  • گوجرانوالہ
کو ئی چیز بھی سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں ،شہریوں کا ڈی سی سے ایکشن کا مطالبہ

تتلے عالی(نامہ نگار )سرکاری ریٹ لسٹ نظرانداز ، دکانداروں اور گاہکوں کے درمیان جھگڑے بڑھ گئے ۔ ضلعی انتظامیہ نے کھانے پینے کی اشیا کے نئے ریٹ مقرر کرکے لسٹیں جاری کی ہیں جبکہ روزانہ کی بنیاد پر سبزی،فروٹ کی مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ریٹ جاری ہوتے ہیں لیکن تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقوں میں ڈی سی گوجرانوالہ کی جانب سے جاری قیمتوں پر دالیں،چینی،گھی،آٹا،سبزی،فروٹ،چھوٹا بڑا گوشت،روٹی،نان سمیت کوئی چیز دستیاب نہیں بلکہ دکانداروں نے خود ساختہ قیمتیں مقرر کرلی ہیں جس کی وجہ سے گاہکوں اور دکانداروں میں جھگڑے معمول بن گئے ہیں۔اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر سے اشیا خورونوش کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

