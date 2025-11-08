گجرات:غیر قانونی نقشہ پاس ،چیف آفیسر سمیت 4 گرفتار
ملزموں میں خالق داد گاڑا ،ایم او پی سید عمران ،بلڈنگ انسپکٹر ، مالک بھی شامل
گجرات(نامہ نگار)غیر قانونی کمرشل بلڈنگ کا نقشہ پاس کرنے پر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ کی ٹیم نے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن سمیت5افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ،چیف آفیسر، بلڈنگ انسپکٹر سمیت4افراد کو گرفتار کر لیا گیا ۔ تفصیلات کے مطابق محلہ کھاری کھوئی میں غیر قانونی کمرشل بلڈنگ کا نقشہ پاس کرنے پر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ نے چیف آفیسر خالق داد گاڑا،ایم او پی سید عمران علی،انفورنسمنٹ انسپکٹر محمد وسیم ،بلڈنگ انسپکٹر ابو اویس،ثقلین رضا اور مالک بلڈنگ قمر سلیم کے خلاف مقدمہ درج کر کے چیف آفیسر سمیت 4افراد کو گرفتار کر لیا اور عدالت سے 3روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا ۔