رجسٹریشن نہ ہونے پر مز دور کم تنخواہ میں مشقت پر مجبور
سینکڑوں کارخانوں،صنعتی یونٹس،کاروباری مراکز،بھٹوں پر محنت کشوں کا استحصال
جامکے چٹھہ (نامہ نگار )محکمہ لیبر کی نااہلی کے با عث تحصیل بھر میں رجسٹریشن نہ ہونے سے مزدور آج بھی 10 سے 15 ہزار ماہانہ تنخواہ لینے پر مجبور ہیں ۔ جامکے چٹھہ اورعلی پور چٹھہ کے گردونواح میں موجود سینکڑوں کارخانوں،صنعتی یونٹس،کاروباری مراکز، بھٹہ خشت سمیت پرائیویٹ سکولز میں کام کرنیوالے ہزاروں مزدوروں کا استحصال دھڑلے سے جاری ہے ،متعلقہ جگہوں پر کام کرنیوالے ورکز کی بڑی تعداد کی محکموں میں آج تک رجسٹریشن ہی نہیں ہوسکی جس سے ورکرز حکومتی ریلیف سے مکمل محروم کردئیے جاتے ہیں۔ ورکرز کو گورنمنٹ کی کم سے کم تنخواہ 40 ہزار کے بجائے 10 سے 15 ہزار روپے میں نہ صرف پورا مہینہ کام کر ایا جاتا ہے بلکہ 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے کام لیا جارہا ہے اور اوور ٹائم کے ساتھ ساتھ کوئی طبی سہولت بھی فراہم نہیں کی جاتی۔سب سے زیادہ استحصال پرائیویٹ سکولز میں ہورہا ہے جہاں مہنگائی کے اس دور میں بھی بے روزگار پڑھی لکھی بچیوں کو 5 سے 8 ہزار میں ٹرخا دیا جاتا ہے ۔تحصیل بھر میں مزدوروں کے اس درجہ استحصال پر شہر کے عوامی سماجی حلقوں نے احتجاج کرتے ہوے وزیراعلیٰ مریم نواز سے ایکشن لیتے ہوئے متعلقہ نا اہل اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔