گجرات میں جعلی معالجین کے خلاف کریک ڈاؤن ،3کلینکس سیل

گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار )گجرات میں جعلی معالجین کے خلاف کریک ڈاؤن ،3 کلینکس سیل، ایک کو وارننگ دی گئی ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے تحصیل گجرات میں شِفا ہومیو کلینک اور عمران ہومیو کلینک پر آئی اور ڈینٹل پریکٹس کے شواہد ملنے پر فوری کارروائی کی ۔

ڈنگہ روڈ پر واقع کرن میٹرنٹی ہوم بھی ماضی میں سیل ہو چکا تھا مگر دوبارہ غیرقانونی او پی ڈی چلانے پر دوبارہ سیل کر دیا گیا۔ تمام کیسز PHC پنجاب کو بھجوا د ئیے گئے ۔دانتوں کے علاج کے ایک کلینک میں جراثیم کش آلات اور صفائی کے ناقص انتظامات پر سخت وارننگ دی گئی۔ 

