چمن شاہ قبرستان میں میتوں کی تدفین کیلئے جگہ مکمل ختم
عرصہ دراز سے پرانی قبرو ں کو کھود کر میتیں دفن کی جا رہی ہیں :گورکن
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)شہر کے دوسرے بڑے قبرستان چمن شاہ قبرستان میں میتوں کی تدفین کیلئے جگہ مکمل طور پر ختم ہو گئی جس کے باعث شہریوں کو اپنے پیاروں کو دفنانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں سیٹلائٹ ٹائون، وحدت کالونی ،شہزادہ شہید کالونی،عرفات کالونی ،حیدری روڈ، چمن شاہ روڈ،فیروزوالہ روڈ،رام بستی،تحصیل روڈ،پسرور روڈ اور نزدیکی آبادیوں کے لوگ دہائی دے رہے ہیں کہ اب نئی قبروں کیلئے کوئی خالی قطعہ زمین باقی نہیں رہا۔موقع پر موجود گورکنوں کا کہنا ہے کہ اب صرف اسی صورت میں کسی نئی میت کو دفنایا جا سکتا ہے اگر ورثا یہ بتائیں کہ ان کے کسی عزیز کی قبر پہلے سے اسی قبرستان میں موجود ہے ۔ ایسی صورت میں وہ پرانی قبر کو کھود کر اسی میں دوبارہ تدفین کر دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ \"نظام\" عرصہ دراز سے چل رہا ہے اور اب یہ قبرستان مکمل طور پر بھر چکا ہے ۔قابل افسوس امر یہ ہے کہ پہلے سے بنی پکی قبریں بھی مسمار کی جا رہی ہیں تاکہ نئی میتوں کے لیے جگہ بنائی جا سکے ۔ شہریوں نے بتایا کہ بہت سے خاندان اپنی مجبوری کے باعث اپنے پیاروں کی پکی قبریں توڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تدفین کے دوران جب پرانی قبریں کھودی جاتی ہیں تو بعض اوقات انسانی باقیات بھی سامنے آ جاتی ہیں جس سے پہلے سے دفنائی گئی میتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ بلدیات سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نئے قبرستان کے لیے زمین مختص کی جائے ۔