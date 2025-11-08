گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژ ن میں گندم کی بوائی کے حوالے سے اجلاس
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ/ گجرات ڈویژن نوید حیدر شیرازی کی زیر صدارت ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کے اقدامات کا اجلاس دفتر کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا جس میں گندم کی بوائی ، مونجی کی برداشت اور ڈویژن میں زراعت سے متعلق دیگر امور کاجائزہ لیا گیا۔
دونوں ڈویژنوں (گوجرانوالہ اور گجرات) کے تمام افسر وں نے کمیٹی ممبران بشمول کاشتکار برادری کے نمائندوں اور فرٹیلائزر/بیج/کیڑے مار ادویات کے ڈیلرز/ فرموں کے نمائندوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گوجرانوالہ ڈویژن میں 11 لاکھ 25 ہزار ایکڑ اور گجرات ڈویژن میں 12 لاکھ 99 ہزار ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت کا ہدف ہے ۔