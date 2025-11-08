صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھروکی چیمہ کبڈی کلب نے گوجرانوالہ کلب کو شکست دید ی

  • گوجرانوالہ
بھروکی چیمہ کبڈی کلب نے گوجرانوالہ کلب کو شکست دید ی

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )بھروکی چیمہ میں ساتواں سالانہ رانا جہانزیب میموریل کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں گوجرانوالہ کبڈی کلب اور بھروکی چیمہ کبڈی کلب میں دلچسپ مقابلہ ہوا۔

مہمان خصوصی سردار احتشام الحق چیمہ تھے ۔ مقابلے میں انٹرنیشنل کھلاڑی شان گجر ،نعیم خان پٹھان ،قیصر گجر ،سویہ علی وڑایچ نے شرکت کی اور انکے شاندار کھیل نے میچ کو چار چاند لگا دئیے ۔ کانٹے دار مقابلے کے بعد بھروکی چیمہ کبڈی کلب نے فتح حاصل کی ، سردار احتشام الحق چیمہ نے انعامات تقسیم کئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی طالبات،فیکلٹی،عملے کی پولیس تصدیق کا آغاز

مظفرگڑھ میں آوارہ کتوں کی تلفی مہم میں تیزی، ٹیمیں متحرک

صوبہ پنجاب ترقی کے نئے دور میں داخل ہوچکا ،نعیم اختر بھابھہ

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے سیلاب زدہ کاشتکاروں میں بیج تقسیم

بوریوالا میں ستھرا پنجاب ماڈل یونین کونسلز کا افتتاح

بابا رب راکھا سرکار کے عرس کی تقریبات شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن