بھروکی چیمہ کبڈی کلب نے گوجرانوالہ کلب کو شکست دید ی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )بھروکی چیمہ میں ساتواں سالانہ رانا جہانزیب میموریل کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں گوجرانوالہ کبڈی کلب اور بھروکی چیمہ کبڈی کلب میں دلچسپ مقابلہ ہوا۔
مہمان خصوصی سردار احتشام الحق چیمہ تھے ۔ مقابلے میں انٹرنیشنل کھلاڑی شان گجر ،نعیم خان پٹھان ،قیصر گجر ،سویہ علی وڑایچ نے شرکت کی اور انکے شاندار کھیل نے میچ کو چار چاند لگا دئیے ۔ کانٹے دار مقابلے کے بعد بھروکی چیمہ کبڈی کلب نے فتح حاصل کی ، سردار احتشام الحق چیمہ نے انعامات تقسیم کئے ۔