حافظ آباد:پاکستانی ماہرین نے سپر سویا بین تیار کر لی
45 ڈگری تک گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت ،معاشی انقلاب آ ئیگا سپر سویا بین کو خود کفیل آئل سیڈ معیشت کی بنیاد بنا سکتے ہیں:ماہرین
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )پاکستان میں سویا بین تحقیق میں انقلاب آگیا،سپر سویا بین تیار کرلی گئی جو ملک کی معیشت میں انقلاب لائے گی۔تحقیقی ماہرین نے میڈیا کو بتایا کہ آئل سیڈز ریسرچ انسٹیٹیوٹ ،ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کی پہلی ڈیٹرمنیٹ ٹائپ سویا بین کی قسم سپر سویا بین تیار کر لی ہے ۔یہ نئی قسم (45 ڈگری سینٹی گریڈ تک)غیر معمولی گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔مزیدبرآں یہ مضبوط ڈنٹھل اور زیادہ پیداوار کی صلاحیت سے مزین ہے ۔ماہرین کے مطابق سپر سویا بین نے نیشنل یونیفارم ییلڈ ٹرائلز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ویریٹی ایویلیوایشن کمیٹی کی جانب سے کاشت کیلئے سفارش کی گئی ہے ۔اس پیش رفت سے پاکستان میں سویا بین تحقیق اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جو ملک کی درآمدی سویا بین پر انحصار کم کرنے کی جانب ایک پائیدار راستہ فراہم کرے گی۔ماہرین کے مطابق وقت کا تقاضا ہے کہ انڈسٹری کو آگے بڑھایا جائے اور ممکنہ زرعی و ماحولیاتی علاقوں میں کلسٹر فارمنگ اور بائے بیک گارنٹی کے ذریعے سویا بین کی کاشت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے ۔ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب مل کر سپر سویا بین کو پاکستان کی خود کفیل آئل سیڈ معیشت کی بنیاد بنا سکتے ہیں اور حکومت کو بھی چا ہیے کہ وہ اس جانب خصوصی توجہ دے تاکہ سپر سویابین کو ملک بھر میں زیادہ سے زیادہ کاشت کیا جاسکے ۔