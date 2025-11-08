مختلف گروپوں کی جانب سے سیکرٹری گجرات جمخانہ کیلئے جاوید بٹ نامزد
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )جمخانہ گجرات کے انتخابات کیلئے اظہر حسین گروپ، میر انجم گروپ سمیت دیگر متعدد گروپس نے سیکرٹری گجرات جمخانہ کیلئے صدر مرکزی انجمن تاجران جاوید بٹ کو نامزد کر دیا۔
اس سلسلے میں ممتاز تاجر رہنما داؤد صادق بٹ کی رہائش گاہ پر گرینڈ ڈنر دیا گیا جس میں جمخانہ گجرات کے ممبران اور متعدد گروپس کے سرکردہ افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق صدر گجرات بار اصغر پسوال، اختر حسین جوڑا، چودھری علی ابرار جوڑا، میر انجم، مظہر اقبال سابق تحصیلدار، سیف الرحمن بھٹی، خان شبیر الزمان خان و دیگر شخصیات شامل تھیں۔