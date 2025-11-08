صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلیم بٹ میموریل والی بال ٹورنامنٹ اسد کلب چٹی شیخاں نے جیت لیا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر )تاریخی گاؤں چٹی شیخاں میں سلیم بٹ میموریل والی بال ٹورنامنٹ کا فائنل ہوا جس میں اسد والی بال کلب چٹی شیخاں اور اتحاد والی کلب نے شرکت کی۔

فائنل میں اسد والی بال کلب نے 0-3 سے کامیابی حاصل کی۔فائنل کے مہمان خصوصی سابق کپتان پاکستان والی بال ٹیم محمد عرفان نواز بٹ نائب صدر پاکستان والی بال فیڈریشن تھے ۔ٹورنامنٹ میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ فاتح ٹیم کو عرفان نواز بٹ نے 50 ہزار روپے کیش انعام سے نوازا اور ہارنے والی ٹیم اتحاد والی بال کلب سیالکوٹ کو 30 ہزار روپے کیش انعام دیا۔ 

