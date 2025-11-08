صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر شافع حسین سے مرزا عدنان اور خرم لو دھی کی ملاقات

  گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار ) صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے نائب صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مرزا عدنان فیصل اور نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خرم لودھی نے ملاقات کی۔

اس موقع پر سرپرست اعلیٰ شاہ عالم مارکیٹ ملک صابر اور ایگزیکٹو ممبر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سلمان ولایت بٹ ہمراہ تھے ۔ ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ شافع حسین نے کہا کہ بزنس کو فروغ دینے کے لئے پنجاب گورنمنٹ تاریخی اقدامات کر رہی ہے ۔ 

