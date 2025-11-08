پی ٹی آئی ممبر اسمبلی ضمیر بھٹی کی شیخ گلزار کے بھتیجے کی وفات پر تعزیت
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )پی ٹی آئی کے ممبر صوبائی اسمبلی ضمیرالحسن بھٹی نے ن لیگ کے ٹکٹ ہولڈر اوراپنے مدمقابل امیدوار شیخ گلزاراحمد کے بھتیجے تسلیم شیخ کی وفات پر انکے ہاں آکر تعزیت کی اور مرحوم کی بخشش اور پسماندگان کیلئے صبر جمیل کی دعاکی۔اس موقع پر مہر محمد رضوان بھی ایم پی اے کے ہمراہ موجود تھے ۔
