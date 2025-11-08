صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی ممبر اسمبلی ضمیر بھٹی کی شیخ گلزار کے بھتیجے کی وفات پر تعزیت

  • گوجرانوالہ
پی ٹی آئی ممبر اسمبلی ضمیر بھٹی کی شیخ گلزار کے بھتیجے کی وفات پر تعزیت

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )پی ٹی آئی کے ممبر صوبائی اسمبلی ضمیرالحسن بھٹی نے ن لیگ کے ٹکٹ ہولڈر اوراپنے مدمقابل امیدوار شیخ گلزاراحمد کے بھتیجے تسلیم شیخ کی وفات پر انکے ہاں آکر تعزیت کی اور مرحوم کی بخشش اور پسماندگان کیلئے صبر جمیل کی دعاکی۔اس موقع پر مہر محمد رضوان بھی ایم پی اے کے ہمراہ موجود تھے ۔

پی ٹی آئی کے ممبر صوبائی اسمبلی ضمیرالحسن بھٹی نے ن لیگ کے ٹکٹ ہولڈر اوراپنے مدمقابل امیدوار شیخ گلزاراحمد کے بھتیجے تسلیم شیخ کی وفات پر انکے ہاں آکر تعزیت کی اور مرحوم کی بخشش اور پسماندگان کیلئے صبر جمیل کی دعاکی۔اس موقع پر مہر محمد رضوان بھی ایم پی اے کے ہمراہ موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم بوائی کے اہداف کے حصول کیلئے ڈویژنل گندم کمیٹی تشکیل،کمشنر کنوینر ہوں گے

دودھ ،دہی ،روٹی،نان دیگر اشیا کی نئی قیمتوں کا نو ٹیفیکیشن

جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیشرفت کا تفصیلی جائزہ اجلاس

ڈھنگا نہ میں سیفٹی وال اور سٹڈ کی تعمیر پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

بلاشبہ حب رسولؐ ہی کسی مومن کا اثاثہ ہے ،مولانا عبدالقیوم غزنوی

مستحسن معاشرہ کی تشکیل کیلئے رواداری کا مظاہرہ ضروری ،حافظ عبدالغفار روپڑی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن