عوام کو سہولیات میں کوتاہی برداشت نہیں:اے سی نو شہرہ
صحافی برادری کامعاشرتی مسائل اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ہے :وفد سے گفتگو
نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر،نمائندہ دنیا ) اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال سے مقامی صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے ملاقات کی جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے سرپرست اعلیٰ اقبال صدیق سدھو، صدر رانا عبدالستار انیس، جنرل سیکرٹری مرزا خادم حسین، پریس کلب رجسٹرڈ کے صدر میاں عمران بشیر، نائب صدر ڈاکٹر بشارت علی نقشبندی اور جنرل سیکرٹری خالد نذیر مصطفائی شریک ہوئے اس دوران علاقائی مسائل، عوامی سہولیات، صفائی، تجاوزات کے خاتمے اور دیگر انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے کہا کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ صحافی برادری معاشرتی مسائل اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور ان کی مثبت و قابلِ عمل تجاویز پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا کیونکہ انتظامیہ اور میڈیا کا باہمی تعاون ہی عوامی فلاح کے منصوبوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے ۔صحافیوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو کڑیال روڈ پر زیرِ تعمیر ماڈل بازار میں سنگین بے ضابطگیوں اور ناقص مٹیریل کے استعمال سے متعلق نشاندہی کرتے ہوئے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ ٹی ایچ کیو ہسپتال کی ابتر صورتحال، ایمرجنسی سہولیات کی کمی اور مریضوں کو درپیش مشکلات پر بھی توجہ مبذول کروائی گئی ۔ اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے تمام شکایات کو غور سے سنا اور یقین دلایا کہ تمام مسائل کے حل کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں گے ۔