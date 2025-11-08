تنخواہ کے بد لے دینی اساتذہ کی آزادی کا سودا:جے یو آ ئی
سرکاری سکولوں،ہسپتالوں کی نجکاری کر نیوالے اساتذہ کو تنخواہ کہاں سے دینگے کڑا وقت آنیوالا ،جلد آپ آگے اور عوام پیچھے پیچھے ہونگے :علامہ سعید احمد تارڑ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )جمعیت علمائے اسلام (ف)کے ضلعی صدر علامہ سعید احمد تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اساتذہ کو تنخواہیں نہ دینے کی وجہ سے سرکاری سکولوں اور ہسپتالوں کی نجکاری کی جارہی ہے اوردوسری طرف دینی مدارس اورمساجدکے اساتذہ کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے ، تنخواہ کے بدلے جس معاہدہ پر دستخط کرائے جارہے ہیں وہ معاہدہ نہیں بلکہ دین کے تعلیم دینے والے اساتذہ کی آزادی کو خریداجارہاہے ،آزادی رائے کو دبایا جارہا ہے ،وہ بڑا پلیٹ فارم جس سے ان کی عیاشیوں کے خلاف آواز اٹھتی ہے ،مذہبی لوگوں کو سیاست سے دورکرنے کی سازش کی جارہی ہے ،پاکستان مذہب کے نام پر وجود میں آیا،اسکا نام بھی مذہبی ہے ‘‘اسلامی جمہوریہ پاکستان’’ اگراس کے نام کو دیکھا جائے تو یہاں صرف مذہبی لوگوں کو ہی سیاست کرنے کا حق حاصل ہے ، جب سیاست ہچکولے کھارہی تھی تو مولانا فضل الرحمن نے آپ پر اعتماد کیا مولانا فضل الرحمن نے سیاست کوجلا بخشی ہے عوام سیاسی جماعتوں کو مسترد کرچکی ہے ،سیاسی جماعتوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے سیاسی جماعتوں پر کڑا وقت آنے والا ہے وہ دن دور نہیں جب آپ آگے آگے ہوں گے عوام آپ کے پیچھے پیچھے ہو نگے ،تب مولانا فضل الرحمن بھی آپ پر اعتماد نہیں کریں گے ۔