صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہ کے بد لے دینی اساتذہ کی آزادی کا سودا:جے یو آ ئی

  • گوجرانوالہ
تنخواہ کے بد لے دینی اساتذہ کی آزادی کا سودا:جے یو آ ئی

سرکاری سکولوں،ہسپتالوں کی نجکاری کر نیوالے اساتذہ کو تنخواہ کہاں سے دینگے کڑا وقت آنیوالا ،جلد آپ آگے اور عوام پیچھے پیچھے ہونگے :علامہ سعید احمد تارڑ

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )جمعیت علمائے اسلام (ف)کے ضلعی صدر علامہ سعید احمد تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اساتذہ کو تنخواہیں نہ دینے کی وجہ سے سرکاری سکولوں اور ہسپتالوں کی نجکاری کی جارہی ہے اوردوسری طرف دینی مدارس اورمساجدکے اساتذہ کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے ، تنخواہ کے بدلے جس معاہدہ پر دستخط کرائے جارہے ہیں وہ معاہدہ نہیں بلکہ دین کے تعلیم دینے والے اساتذہ کی آزادی کو خریداجارہاہے ،آزادی رائے کو دبایا جارہا ہے ،وہ بڑا پلیٹ فارم جس سے ان کی عیاشیوں کے خلاف آواز اٹھتی ہے ،مذہبی لوگوں کو سیاست سے دورکرنے کی سازش کی جارہی ہے ،پاکستان مذہب کے نام پر وجود میں آیا،اسکا نام بھی مذہبی ہے ‘‘اسلامی جمہوریہ پاکستان’’ اگراس کے نام کو دیکھا جائے تو یہاں صرف مذہبی لوگوں کو ہی سیاست کرنے کا حق حاصل ہے ، جب سیاست ہچکولے کھارہی تھی تو مولانا فضل الرحمن نے آپ پر اعتماد کیا مولانا فضل الرحمن نے سیاست کوجلا بخشی ہے عوام سیاسی جماعتوں کو مسترد کرچکی ہے ،سیاسی جماعتوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے سیاسی جماعتوں پر کڑا وقت آنے والا ہے وہ دن دور نہیں جب آپ آگے آگے ہوں گے عوام آپ کے پیچھے پیچھے ہو نگے ،تب مولانا فضل الرحمن بھی آپ پر اعتماد نہیں کریں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم بوائی کے اہداف کے حصول کیلئے ڈویژنل گندم کمیٹی تشکیل،کمشنر کنوینر ہوں گے

دودھ ،دہی ،روٹی،نان دیگر اشیا کی نئی قیمتوں کا نو ٹیفیکیشن

جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیشرفت کا تفصیلی جائزہ اجلاس

ڈھنگا نہ میں سیفٹی وال اور سٹڈ کی تعمیر پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

بلاشبہ حب رسولؐ ہی کسی مومن کا اثاثہ ہے ،مولانا عبدالقیوم غزنوی

مستحسن معاشرہ کی تشکیل کیلئے رواداری کا مظاہرہ ضروری ،حافظ عبدالغفار روپڑی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن