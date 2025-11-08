صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہترین معاشرہ کیلئے رویے بہتر بنانا ہونگے :اجمل قادری

  • گوجرانوالہ
بہترین معاشرہ کیلئے رویے بہتر بنانا ہونگے :اجمل قادری

مسائل افہاوم و تفہیم سے سلجھائیں ،تمام درپیش مسائل کا خاتمہ ہوجائے گا

راہوالی(نمائندہ دنیا )اخلاقی رویوں میں درستگی سے ہی بہترین معاشرہ تشکیل پاسکتا ہے جبکہ برداشت کا عنصر بھی لازم ہے ان خیالات کا اظہارعلامہ پیر محمد اجمل رضا قادری نے مرکز اصلاح معاشرہ میں عوام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہو ئے کیا انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بے شمار خرابیاں انسان کا اپنے نفس پر قابو نہ پانے پر ہے جس سے معاشرتی جرائم میں اضافہ ہے اور معاشرہ بے سکونی کا شکار ہے اس کیلئے اپنے نفس پر قابو پانا ہو گااور غصہ کو پی جانا ہو گاجبکہ اسلام میں غصہ حرام ہے اﷲ غصہ پی جانے والے کو ہی پسند کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے اندر برداشت کا عنصر پیدا کریں جس سے سینے میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور ایمان میں مضبوطی آتی ہے مسائل میں نہ الجھیں باہمی افہاوم و تفہیم سے سلجھائیں معاشرہ میں امن پیدا ہو گا اورتمام درپیش مسائل کا خاتمہ ہوجائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپس میں نفرتیں ختم کرو صلح رحمی کا ماحول پیدا کریں اسی طرز عمل کو گھر میں بھی اپنائیں شفقت والا ماحول رکھیں برداشت کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، گھر اور باہر اپنی طبیعت میں نرمی اور محبت والا رویہ اپنائیں گھر اور معاشرہ جنت بن جائیگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مصدق ملک کی زیرِ صدارت فلم وسینما بحالی کمیٹی کا پہلا اجلاس

وزارت ثقافت کے زیر اہتمام تاجکستان کلچر ویک منانیکا فیصلہ

شکر پڑیاں میں رنگارنگ لوک میلہ شروع، سٹالز سج گئے

سفارتخانہ ترکیہ کی جانب سے تقریب مشرق کے عظیم شاعر:محمد اقبالؒ کا انعقاد

سی ڈی اے ، منصوبوں کی جلدتکمیل کیلئے ورکنگ گروپ بنانیکا فیصلہ

آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں کے مسائل سنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن