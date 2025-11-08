بہترین معاشرہ کیلئے رویے بہتر بنانا ہونگے :اجمل قادری
مسائل افہاوم و تفہیم سے سلجھائیں ،تمام درپیش مسائل کا خاتمہ ہوجائے گا
راہوالی(نمائندہ دنیا )اخلاقی رویوں میں درستگی سے ہی بہترین معاشرہ تشکیل پاسکتا ہے جبکہ برداشت کا عنصر بھی لازم ہے ان خیالات کا اظہارعلامہ پیر محمد اجمل رضا قادری نے مرکز اصلاح معاشرہ میں عوام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہو ئے کیا انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بے شمار خرابیاں انسان کا اپنے نفس پر قابو نہ پانے پر ہے جس سے معاشرتی جرائم میں اضافہ ہے اور معاشرہ بے سکونی کا شکار ہے اس کیلئے اپنے نفس پر قابو پانا ہو گااور غصہ کو پی جانا ہو گاجبکہ اسلام میں غصہ حرام ہے اﷲ غصہ پی جانے والے کو ہی پسند کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے اندر برداشت کا عنصر پیدا کریں جس سے سینے میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور ایمان میں مضبوطی آتی ہے مسائل میں نہ الجھیں باہمی افہاوم و تفہیم سے سلجھائیں معاشرہ میں امن پیدا ہو گا اورتمام درپیش مسائل کا خاتمہ ہوجائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپس میں نفرتیں ختم کرو صلح رحمی کا ماحول پیدا کریں اسی طرز عمل کو گھر میں بھی اپنائیں شفقت والا ماحول رکھیں برداشت کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، گھر اور باہر اپنی طبیعت میں نرمی اور محبت والا رویہ اپنائیں گھر اور معاشرہ جنت بن جائیگا۔