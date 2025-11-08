صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا ما ڈل ریڑھی بازار ، عزیز بھٹی شہید ہسپتال کا دورہ

  • گوجرانوالہ
کمشنر کا ما ڈل ریڑھی بازار ، عزیز بھٹی شہید ہسپتال کا دورہ

ہسپتال انتظامیہ نے سہولیات، عملے کی دستیابی، ادویات کی فراہمی پر بریفنگ دی

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے گجرات کا دورہ کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شاہین چوک کے نیچے ماڈل ریڑھی بازار کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے مختلف سٹالز ، صفائی ستھرائی، ویسٹ ڈسپوزل، پیڈیسٹرین موومنٹ اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ماڈل بازار میں قائم سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ماڈل کارٹ بازار ضلع کونسل گجرات کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے اور اس کا مقصد شہر میں تجاوزات کے خاتمے اور باقاعدہ مقامات پر کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ۔

کمشنر نے ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کے ہمراہ عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا۔ کمشنر نے ٹراما سینٹر، ایمرجنسی، میل اور فیمیل وارڈز،فارمیسی، لیب و دیگر شعبوں کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ہسپتال انتظامیہ نے سہولیات، عملے کی دستیابی، ادویات کی فراہمی پر بریفنگ دی۔ کمشنر نے گجرات کے تاریخی مقام رام پیاری محل کا دورہ کیا۔ محکمہ آثارِ قدیمہ کے عملے نے کمشنر کو عمارت کی تاریخی اہمیت، جاری مرمتی کام اور مستقبل کے تحفظاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی بھی اس موقع پر موجود تھیں اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی طالبات،فیکلٹی،عملے کی پولیس تصدیق کا آغاز

مظفرگڑھ میں آوارہ کتوں کی تلفی مہم میں تیزی، ٹیمیں متحرک

صوبہ پنجاب ترقی کے نئے دور میں داخل ہوچکا ،نعیم اختر بھابھہ

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے سیلاب زدہ کاشتکاروں میں بیج تقسیم

بوریوالا میں ستھرا پنجاب ماڈل یونین کونسلز کا افتتاح

بابا رب راکھا سرکار کے عرس کی تقریبات شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن