کمشنر کا ما ڈل ریڑھی بازار ، عزیز بھٹی شہید ہسپتال کا دورہ
ہسپتال انتظامیہ نے سہولیات، عملے کی دستیابی، ادویات کی فراہمی پر بریفنگ دی
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے گجرات کا دورہ کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شاہین چوک کے نیچے ماڈل ریڑھی بازار کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے مختلف سٹالز ، صفائی ستھرائی، ویسٹ ڈسپوزل، پیڈیسٹرین موومنٹ اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ماڈل بازار میں قائم سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ماڈل کارٹ بازار ضلع کونسل گجرات کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے اور اس کا مقصد شہر میں تجاوزات کے خاتمے اور باقاعدہ مقامات پر کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ۔
کمشنر نے ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کے ہمراہ عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا۔ کمشنر نے ٹراما سینٹر، ایمرجنسی، میل اور فیمیل وارڈز،فارمیسی، لیب و دیگر شعبوں کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ہسپتال انتظامیہ نے سہولیات، عملے کی دستیابی، ادویات کی فراہمی پر بریفنگ دی۔ کمشنر نے گجرات کے تاریخی مقام رام پیاری محل کا دورہ کیا۔ محکمہ آثارِ قدیمہ کے عملے نے کمشنر کو عمارت کی تاریخی اہمیت، جاری مرمتی کام اور مستقبل کے تحفظاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی بھی اس موقع پر موجود تھیں اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔