نوشہرہ ورکاں میں ستھرا پنجاب پروگرام مکمل طور پر ناکام
کمپنی کو حکومت کی بھرپور سپورٹ کے باوجود تحصیل بھر میں صفائی کی حالت ناگفتہ بہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا ) تحصیل نوشہرہ ورکاں میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے شروع کیا گیا ‘‘ستھرا پنجاب پروگرام’’ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ صفائی کی ذمہ دار کمپنی کیڈز مارکیٹنگ کو حکومت کی بھرپور سپورٹ حاصل ہونے کے باوجود تحصیل بھر میں صفائی کی حالت ناگفتہ بہ ہے ۔ ذرائع کے مطابق کمپنی کو کروڑوں روپے کی ایڈوانس ادائیگیاں کی جا چکی ہیں جبکہ میونسپل کمیٹی کا عملہ، مشینری اور دیگر وسائل بھی ٹھکیدار کے حوالے ہیں میونسپل کمیٹی کے بعض دفتری ملازمین کو بھی صفائی مہم میں شامل کیا جاتا ہے صرف چند مرکزی شاہراہوں پر معمولی صفائی نظر آتی ہے جبکہ گلی محلوں اور نالیوں میں گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ایک سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ٹھیکیدار تاحال معاہدے کے مطابق مکمل عملہ اور مشینری فراہم نہیں کر سکا اربابِ اختیار کی جانب سے کبھی کبھار دو تین لاکھ روپے جرمانے عائد کیا جاتا ہے مگر کروڑوں روپے کمانے والے ٹھیکیدار کے لئے چند لاکھ روپے کے جرمانے بے معنی ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔