پیمانہ کم ہونے پر 3پٹرول پمپ سیل ، متعدد کو جرمانہ
عوام کو لوٹنے کی ہر گز اجازت نہیں دی جائے گی :اسسٹنٹ کمشنر وزیر آ باد
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ کی پٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں ، کم پیمانہ اور اوور چارجنگ پر 3 پٹرول پمپس سیل متعدد کو جرمانے کر دئیے ۔فاسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد حسین پیر زادہ نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ /وزیرآباد نوید احمد کی ہدایت پر ٹیم کے ہمراہ رات گئے مختلف پٹرول پمپس پر چھاپے مارے اور ان کے پیمانے چیک کیے کم پیمانے ہونے پر 3پٹرول پمپ سیل جبکہ دو پٹرول پمپس کو مجموعی طور پر 60 ہزار روپے جرمانہ کر دیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ پیمانے کم رکھ کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی ہر گز اجازت نہیں دی جائے گی ، عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جا ہے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے اور پٹرول پمپس سیل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو حوالات کی یاترا بھی کرائی جائے گی۔