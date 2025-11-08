سکولوں میں خالی آسامیوں پر انٹرنیز بھرتی کرنے کا اعلان
ہائر سیکنڈری، ہائی اور مڈل سکول کے انٹرنیز کو 45 ہزار روپے ماہانہ ملے گاپرائمری سکول کے ٹیچرز کو مزدور سے بھی کم 38ہزار روپے دئیے جائینگے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں میں خالی آسامیوں پر سکول ٹیچنگ انٹرنیز بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا ۔ اشتہار کے مطابق بھرتی کی مدت یکم دسمبر 2025 سے 31 مئی 2026 تک ہو گی۔ اعلان کردہ اسامیوں میں پرائمری، ایلیمنٹری، ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری سکول شامل ہیں۔ہائر سیکنڈری، ہائی اور مڈل سکول کے انٹرنیز کو 45 ہزار روپے ماہانہ معاوضہ ملے گاجبکہ پرائمری سکول کے ٹیچرز کو مزدور سے بھی کم 38 ہزار روپے ماہانہ معاوضہ ملے گا۔ پرائمری سکول کیلئے FA/FSc، ایلیمنٹری سکول کیلئے بی اے / بی ایس سی، ہائی اور ہائر سیکنڈری سکول کے لیے ایم اے / ایم ایس سی قابلیت مقرر کی گئی ہے ۔درخواست جمع کرانے کی تاریخ 10 نومبر تا 20 نومبر ہوگی،درخواستیں آن لائن جمع ہوں گی ، میرٹ لسٹ 25 نومبر صبح 10 بجے جاری کی جائے گی۔ انٹرویو 26 نومبر اور فائنل لسٹ 27 نومبر کو متعلقہ سکول میں آویزاں کی جائے گی ، آرڈرز یکم دسمبر کو جاری ہوں گے ۔ محکمہ تعلیم کے مطابق تمام بھرتیاں مکمل طور پر میرٹ پر کی جائیں گی، کسی بھی امیدوار کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا ،تقرریاں عارضی نوعیت کی ہوں گی اور کسی بھی صورت میں مستقل بنیادوں پر نہیں ہوں گی۔