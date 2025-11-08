صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد ہسپتال :متعدد ڈاکٹر ڈیوٹی سے غائب ،صفائی ناقص

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ کمشنر کا دورہ ، او پی ڈی میں کا ئو نٹر پر چی جاری کر نیوالا عملہ بھی نہیں تھا غیر حاضر ڈاکٹروں کو دفتر طلب کرکے وارننگ ،کوتاہی بر داشت نہیں :جواد پیرزادہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد پیر زادہ کا صبح کے وقت تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال وزیرآباد کا اچانک دورہ، ہسپتال میں متعدد ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود نہ پائے گئے جبکہ ایمر جنسی میں صفائی کے انتظامات بھی غیر تسلی بخش تھے ۔ انہوں نے بتایا کہ ایمرجنسی کے ڈاکٹرز سمیت او پی ڈی میں بھی ڈاکٹرز موجود نہ تھے جو سنگین غلطی ہے اس کے علا و ہ او پی ڈی کاؤنٹر پر سلِپ اجرا کرنے والا کوئی عملہ موجود نہیں تھا اور نائٹ شفٹ سے مارننگ ڈیوٹی کا باقاعدہ چارج بھی ہینڈ اوور نہیں کیا گیا تھا اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ نے تمام غیر حاضر ڈاکٹروں کو اپنے دفتر طلب کیا اور ان سے وضاحت طلب کی جس پر ڈاکٹرز کی طرف سے جواب جمع کروایا گیا اور انہیں آئندہ کیلئے وارننگ دے دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ عوامی سہولت، شفافیت اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ۔

