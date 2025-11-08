موسم سرما کے باوجود گھنٹوں بجلی بندش،ٹرپنگ سے شہریوں،تاجروں کو مشکلات
گیپکو کے آپریشن فیلڈ کے تمام افسر بجلی کی ترسیل بہتر کرنے کے بجائے ریکوری اور لائن لاسز پورا کرنے میں مصروف،فنی خرابیوں کا سلسلہ نہ رک سکا ، ترسیلی نظام کو بہتر بنانے کیلئے بندش کی جا رہی :حکام
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)موسم سرما کاآغاز تو ہوگیالیکن گیپکو کے بجلی کابندش اور فنی خرابی کا سلسلہ بند نہ ہوسکا۔ گیپکو کے آپریشن فیلڈ کے تمام افسر بجلی کی ترسیل بہتر کرنے کے بجائے ریکوری اور لائن لاسز پورا کرنے میں مصروف جبکہ بجلی کی بندش اور ٹرپنگ سے شہری اور تاجر پریشان ہوگئے ، موسم سرما میں شہری علاقوں میں فنی خرابی اور مینٹی ننس کے نام پر کئی کئی گھنٹے بجلی بند رہنے لگی، شہری علاقوں میں4 سے 6 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں6گھنٹے سے 10 گھنٹے بندش شروع کردی گئی۔ نومبر میں بجلی کی ترسیل کم اور پیداوار وافر ہوتی لیکن گیپکو کی حدود میں شامل تمام فیڈرز میں بجلی کی بندش کا شیڈول متعلقہ گرڈ سٹیشنز کو جاری کردیا گیا ۔شہریوں کا کہنا تھا کہ ہفتہ میں ایک سے دو روز پہلے ہی مینٹی نینس کے نام پر بجلی کی مسلسل کئی گھنٹے بندش کی جارہی اب روزانہ بجلی کی ترسیل بند کرنا شروع کرنا سمجھ سے بالاتر ہے ۔ گیپکو افسر وں کا کہناتھا کہ حکومتی ہدایت اور نیشنل گرڈ کے ترسیل نظام کو بہتر بنانے کیلئے بندش عارضی طور پر کی جارہی ہے اور تعمیراتی کاموں کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ۔