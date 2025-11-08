صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر آباد:ترقیاتی کاموں کیلئے توڑ پھوڑ،ٹریفک مسائل

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ روڈ ،ماڈل کالونی،جناح کالونی ودیگر علاقوں کی سڑکیں اور گلیاں اکھاڑ دی گئیں،فضائی آلودگی بیماریوں کا با عث ، ہسپتالوں میں رش

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرآباد کے مکینوں کیلئے ترقیاتی کام عذاب بننے لگے ہر طرف گردو غبار اور ٹریفک جام رہنے سے شہری بیمار پڑنے اور ذہنی اذیت سے دو چار ہونے لگے ، شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو کر رہ گیا،ترقیاتی کاموں کے نام پر سیالکوٹ روڈ ،ماڈل کالونی،جناح کالونی ودیگر علاقوں کی سڑکیں اور گلیاں ادھیڑ کر رکھ دی گئیں، طالبعلم اور شہری آنے جانے میں دشواری کے ساتھ ساتھ گردوغبارآ لودگی سے گلے ،سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ،ٹریفک کا گھنٹوں جام رہنا روز کا معمول بن گیا،سارے شہرمیں گردوغبار کے بادل سموگ کا منظر پیش کر رہے ہیں ،ہر دوسرا شخص سانس اور سکن کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے ،ہسپتالوں میں رش بڑھ گیا ،مریضوں کے رش اور تعداد بڑھنے کی وجہ سے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت کے با عث مریض رل کر رہ گئے ،نجی کلینکس اور ہسپتالوں کی چاندی ہو گئی ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے صورتحال کا فوری نوٹس لیکر مطالبہ کیا کہ سڑکوں کاکام دن رات کی بنیاد پر جلد سے جلد مکمل کرایا جائے تاکہ بچے بچیوں قوم کے نونہالوں کے مستقبل کو مخدوش ہونے سے بچایا جاسکے ،اہل علاقہ کو گردوغبار سے چھٹکارا مل سکے اور صحت مند معاشرے کے خواب کی عملی تعبیر ممکن ہوسکے ۔

