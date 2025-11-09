تتلے عالی:ڈاکوئوں نے گیپکو ملازم کو لوٹ لیا ، موٹر سائیکل چوری
تتلے عالی(نامہ نگار )دیبے پور کے قریب بغیر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے گیپکو ملازم جمشید حسین سے 33ہزار روپے ،موبائل فون اور ضروری کاغذات چھین لئے ،تتلے عالی میں امتیاز علی کی موٹر سائیکل نمبر اے بی اے 8904گھر کے باہر سے چوری ہو گئی۔
